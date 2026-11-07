غزة: غرق عشرات الآلاف من الخيام إثر أمطار غزيرة، وتهالك البنية التحتية فاقمت المعاناة

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة إلى اليوم السبت في حدوث فيضانات واسعة النطاق في قطاع غزة، طالت بشكل خاص مخيمات النازحين في دير البلح والنصيرات وسط القطاع.

ووفقاً للسلطات المحلية، غمرت المياه عشرات الآلاف من الخيام. وتشير حركة حماس إلى تضرر 70 ألف مأوى، وهو رقم لم يتم التحقق منه من جهة مستقلة. ومن جانبها، أفادت هيئة الدفاع المدني في غزة بتلقيها أكثر من 1500 نداء استغاثة، تركزت حول عمليات الإنقاذ وطلب معدات لتصريف المياه.

وقد أدت الأحوال الجوية السيئة إلى تلف أو تدمير مستلزمات أساسية، بما في ذلك الأفرشة والمواد الغذائية والمقتنيات الشخصية؛ مما ترك العديد من العائلات -بمن فيهم أطفال ومسنون- عرضة للبرد والرطوبة. وفي هذا السياق، أعلنت منظمات إنسانية مصرية وسعودية وبريطانية عن توزيع خيام وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه.

أما من الجانب الإسرائيلي، فقد حمّلت السلطات الأمنية حركة حماس المسؤولية المباشرة، معتبرة أن احتفاظ الحركة بقدراتها العسكرية يحول دون إعادة إعمار مستدامة لقطاع غزة، ويُبقي جزءاً من السكان رهينةً للعيش في ملاجئ مؤقتة. ومع ذلك، تؤكد إسرائيل أنها لن تسمح بدخول مواد قد تستغلها حماس لإعادة بناء أنفاقها أو تصنيع أسلحة جديدة".