أعلن وزير خارجية باكستان محمد إسحق دار على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن بلاده "نجحت في إعادة 11 مواطناً إلى جانب 20 إيرانياً كانوا على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة في أعالي البحار".وأضاف "العملية تمت عبر سنغافورة، مشيراً إلى أن المواطنين الباكستانيين والإيرانيين وصلوا جميعاً إلى بانكوك قادمين من سنغافورة، وهم الآن على متن رحلة من المنتظر وصولها إلى إسلام آباد هذه الليلة.

وأوضح محمد إسحق دار أن "عمليات الإعادة تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين تمت إعادتهم بخير ويخضعون للإجراءات اللازمة بعد وصولهم