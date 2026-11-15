يكشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» نُشر اليوم (الأحد) عن تقرير سري أعدّته إيران وحزب الله، خلص إلى أن الطيار المفقود رون أراد توفي عام 1988 في قرية النبي شيت شرقي لبنان، ودُفن على الأرجح في المنطقة نفسها.

وفقًا للتحقيق، أُعدّت الوثيقة بعدما وافقت إسرائيل في عام 2004 على إطلاق سراح سجين لبناني مقابل أدلة جينية بشأن مصير أراد، واستعان الأمين العام لحزب الله آنذاك، حسن نصر الله، بطهران، التي أرسلت قائد الحرس الثوري عبد الله صابري لتنسيق عمليات البحث.

اعتُبرت النتائج بالغة الأهمية، إلى حد أن الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أرسل أحد أبنائه إلى ألمانيا لتسليمها شخصيًا. وفي الوقت نفسه، اختطف عملاء إسرائيليون جنرالين إيرانيين، وقتلوا أحدهما، اعتقادًا منهم بأن طهران مسؤولة عن مصيره: فقد اختُطف الجنرال علي رضا عسكري قبل عقدين، واستُجوب وقُتل من دون أن تكون لديه معلومات، وفي سبتمبر 2021 اختطف عملاء تنكروا في هيئة ناقلي أثاث صابري نفسه في دمشق ونقلوه إلى إسرائيل للتحقيق معه.

وفقًا لنتائج التحقيق، أولت جهات استخباراتية إسرائيلية مرارًا قدرًا كبيرًا من المصداقية لفرضية احتجاز إيران لأراد، وهي قناعة تعززت عام 1992 إثر شهادة طبيب إيراني زعم أنه عالجه في طهران ولبنان، رغم النتائج غير الحاسمة لاختبار كشف الكذب، وكذلك عام 1994 بعد أن اختطف عناصر كوماندوز إسرائيليون مصطفى الديراني من لبنان في عملية «اللسعة السامة».

ادّعى ديراني أثناء التحقيق معه أن رجاله غادروا ذات ليلة المنزل في النبي شيت الذي كان أراد محتجزًا فيه، وعندما عادوا كان قد اختفى، لكن محقّقه دورون زهافي لم يصدّقه، وروى لاحقًا: «لم يكن من الممكن التحدّث مع ديراني بمنطق. الشيء الوحيد الذي نجح كان القوة».

أوضح من أُجريت معهم المقابلات أن الاستنتاجات تأثرت بـ«انحياز التأكيد»، وقال آفي كالو، وهو ضابط عسكري كبير متقاعد كتب عام 2016 تقريرًا لم يجد أدلة على تورط إيراني، للصحيفة: «لقد كانت تلك نقطة عمياء جماعية»، مضيفًا أن «إيران كانت البعبع، الوحش المخيف».

اليوم في إسرائيل، وبعد سنوات من العمليات التي هدفت إلى العثور على أراد، الذي يصنّفه الجيش الإسرائيلي على أنه العسكري الإسرائيلي الوحيد المفقود في المعارك، يسود بين الجهات التي شاركت في عمليات البحث اعتقادٌ بأنه لم يكن محتجزًا لدى إيران قط، وأن طهران لم تكن متورطة في اختفائه.

شهد الوسيط الألماني غيرهارد كونراد بأن حزب الله والإيرانيين «حاولوا بالفعل بكل قوتهم العثور على الجثة»، وقال نائب الرئيس الإيراني السابق محمد علي أبطحي للصحيفة إن «إسرائيل كانت مهووسة بتورط إيران»، وروى أن البابا يوحنا بولس الثاني نفسه سلّم الرئيس محمد خاتمي عام 1999 رسالة من زوجة أراد.

أقرّ راز تسيمت، المحلل السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي شارك في كتابة تقرير رئيسي عام 2005 وجّه أصابع الاتهام إلى طهران، في مقابلة بأن التقدير كان على الأرجح خاطئًا، وأنه نبع من «ميل طبيعي إلى إلقاء اللوم في كل شيء على النظام في طهران».