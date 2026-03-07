تقرير: عملية سرية للجيش الإسرائيلي في لبنان للبحث عن رفات رون أراد

أفادت قناة "العربية" السعودية صباح اليوم (السبت) أن "قوات إسرائيلية حاولت خلال الليل العثور على جثة رون أراد".

وفقًا لتقارير غير رسمية في لبنان، حاول جنود الجيش الإسرائيلي خلال الليل الوصول إلى مقبرة "الشكر" الواقعة في قرية نبي شيت شرق البلاد، بحثًا عن جثة رون أراد.

في شهر ديسمبر الماضي نُشر أن قوات الأمن في لبنان تشتبه بأن الموساد اختطف ضابطاً سابقاً برتبة عالية يُدعى أحمد شكر في منطقة البقاع. ووفقاً للتقارير، اعتقدوا في لبنان أن عملية الاختطاف مرتبطة باختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد.

رون آراد كان طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي، أُسِر على يد منظمة "أمل" في لبنان في 16 أكتوبر 1986 ويُعتبر مفقوداً بعد أن انقطعت أخباره في 5 مايو 1988. في عام 2016، قدّم جهاز الاستخبارات العسكرية تقريراً قدّر فيه أن آراد توفي في السنوات الأولى التي تلت فقدانه، رغم أن ليست جميع جهات الاستخبارات قبلت هذه التقديرات، ووفق تقديرات أخرى توفي في وقت لاحق.