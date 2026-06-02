المكالمة الهاتفية التي جرت الليلة الماضية (الاثنين) بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت متوترة بشكل خاص، وذلك حسبما أفادت CNN نقلاً عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المكالمة.

وفقًا للتقرير, ضغط ترامب على نتنياهو لتقليص الخطط للقيام بعمليات عسكرية في لبنان، خشية أن تعرقل مثل هذه الخطوة جهوده لدفع اتفاق أولي مع إيران. كما زُعم أن الرئيس استخدم في مرحلة ما تعبيرات فظة للتعبير عن عدم رضاه عن الهجوم المخطط له.

وفقاً للمصادر، ذكّر ترامب نتنياهو بدعمه لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وحذّر من أن قصف لبنان قد يؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية لإسرائيل في الساحة الدولية.

كتب ترامب الليلة على شبكة "تروث": "تحدثت اليوم مع بيبي نتنياهو وطلبت منه عدم الشروع في عملية واسعة النطاق في بيروت، لبنان. وقد أمر قواته بالعودة إلى مواقعها. شكراً لك، بيبي! كما أجريت أيضاً محادثة مع ممثلين عن قيادة حزب الله، ووافقوا على وقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل وجنودها. ووفقاً لذلك، وافقت إسرائيل أيضاً على وقف إطلاق النار باتجاههم. سنرى كم من الوقت سيستمر ذلك - نأمل إلى الأبد."

في وقت سابق، صرّح نتنياهو: "تحدثت مع الرئيس ترامب وقلت له إنه إذا لم يكف حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا – فإن إسرائيل ستهاجم أهدافًا في بيروت. موقفنا هذا لا يزال ثابتًا. في الوقت نفسه، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان".