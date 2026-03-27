أزمة دبلوماسية تتحول إلى صراع داخلي: لبنان يواجه تداعيات طرد السفير الإيراني

يتجه لبنان نحو مرحلة سياسية حساسة بعد قرار غير مسبوق بطرد السفير الإيراني، في خطوة يرى مراقبون أنها تتجاوز البعد الدبلوماسي لتلامس توازنات داخلية دقيقة، وتفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة حول هوية البلاد السياسية.

وجاء القرار بإعلان السفير الإيراني محمد رضا شيباني "شخصًا غير مرغوب فيه"، على خلفية ما وصفته الخارجية اللبنانية بانتهاكات للأعراف الدبلوماسية، وذلك بعد ساعات من تصعيد أمني أعقب غارة إسرائيلية استهدفت عنصرًا من فيلق القدس في ضاحية حساسة من بيروت.

شرخ داخلي يتسع بسرعة

سرعان ما تحوّل القرار إلى محور انقسام داخلي حاد. ويرى محللون أن ردود فعل "الثنائي الشيعي"، بما يشمل حزب الله وحلفاءه، عكست خشية من استهداف النفوذ الإيراني في لبنان، أكثر من كونها اعتراضًا على إجراء دبلوماسي بحت.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن تمسّك الحكومة بالقرار، بعد تنسيق بين الرئاسات الثلاث، يعكس توجّهًا رسميًا لإعادة ضبط العلاقة مع طهران، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

ضغوط خارجية وتغيير قواعد اللعبة

يرى محللون أن الخطوة اللبنانية لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للصراع بين إسرائيل وإيران، حيث تتكثف الضغوط لإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة.

كما يقدّر مراقبون أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، إلى جانب الضغوط الأمريكية، يسعى إلى تقليص نفوذ طهران في لبنان، ودفع بيروت نحو إعادة تموضع استراتيجي.

وقد انعكس ذلك في الترحيب الإسرائيلي العلني بالقرار، حيث اعتُبر خطوة "تاريخية"، في إشارة إلى أهميته ضمن سياق أوسع من المواجهة الإقليمية.

هل يتكرر سيناريو 1983؟

تستحضر هذه التطورات سابقة تاريخية تعود إلى عام 1983، حين طلبت الحكومة اللبنانية آنذاك مغادرة السفير الإيراني، في سياق صراع إقليمي مشابه.

ويرى محللون أن أوجه الشبه تكمن في تزامن القرار مع ضغوط خارجية وانقسام داخلي، إلا أن الفارق اليوم يتمثل في تعاظم نفوذ القوى المرتبطة بإيران داخل لبنان، ما يجعل أي تصعيد أكثر تعقيدًا.

مخاطر تفكك حكومي

على المستوى الداخلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل الحكومة. ويرى مراقبون أن إصرار السلطة على تنفيذ القرار قد يدفع نحو أزمة سياسية حادة، تصل إلى حد انسحاب وزراء محسوبين على "الثنائي الشيعي".

في المقابل، يشير محللون إلى أن التراجع عن القرار قد يُضعف موقع الدولة ويعزز الانطباع بعدم قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية.

صراع على هوية لبنان

في العمق، تتجاوز الأزمة مسألة سفير أو إجراء دبلوماسي. ويرى مراقبون أن ما يجري هو صراع على وجهة لبنان في المرحلة المقبلة: بين استمرار الارتباط بالمحور الإيراني، أو الانخراط في ترتيبات إقليمية جديدة.

كما يلفت محللون إلى أن المساعي الداخلية لاحتواء الأزمة عبر الحوار تعكس إدراكًا لخطورة الانزلاق نحو مواجهة داخلية، في ظل بيئة إقليمية شديدة التقلب.

خلاصة المشهد

يدخل لبنان مرحلة إعادة رسم توازناته، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية. ويرى مراقبون أن قرار طرد السفير الإيراني قد يكون بداية مسار تصعيدي، فيما يرى محللون أنه اختبار لقدرة الدولة على فرض خياراتها—في لحظة إقليمية لا تحتمل الحياد.