بسبب عدم اليقين بشأن نجاح المفاوضات: إسرائيل تستعد إسرائيل لأي سيناريو محتمل

تستعد إسرائيل لاحتمالية العودة إلى الحرب مع إيران، وتضغط أيضاً على الأمريكيين في هذا الشأن إذا لم يتم التوصل إلى حل في الاتفاق تأتي هذه الاستعدادات في إسرائيل في ظل حالة من عدم اليقين بشأن نجاح المفاوضات مع إيران، وفي ظل التقييمات الإسرائيلية التي تشير إلى أنه لا يزال من المستحيل التوصل إلى اتفاق نظراً لعدم رغبة إيران في إبداء مرونة بشأن القضايا الجوهرية، وبالتزامن مع الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محادثة وصفها بأنها ممتازة، وقال إن "ترامب يمارس ضغوطاً قوية جداً على إيران، اقتصادياً وعسكرياً، وتحدث بشكل رئيسي عن التعاون الكامل. في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لأي سيناريو - بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد لفترة وجيزة تمهيداً لتلقي الضوء الأخضر، لكنهم يقولون إن كل شيء في النهاية يعتمد على قرار الرئيس ترامب بشأن ما يجب فعله في حالة عدم وجود اتفاق".