إجلاء عاجل: "فلاي دبي" تبدأ رحلات نقل الإسرائيليين من الإمارات

من المتوقع أن تبدأ شركة الطيران فلاي دبي بتسيير رحلات إجلاء إلى إسرائيل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهد لإعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في المنطقة، بحسب ما أُفيد اليوم (الجمعة).

تأتي هذه الخطوة بعد الضغوط التي مارستها وزيرة المواصلات ميري ريغف، من أجل دفع حل يتيح إعادة الإسرائيليين إلى إسرائيل عبر الإمارات. من المتوقع أن تقوم الشركة بتشغيل ما يُشبه "جسر جوي" ينقل المسافرين إلى إسرائيل ويهبط في مطار بن غوريون.

في وزارة المواصلات يشيرون إلى أن تشغيل الرحلات سيتم وفقًا لتوصيات الجهات الأمنية ووفقًا لتقييم الوضع الأمني. من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في إعادة العديد من الإسرائيليين الموجودين في الإمارات العربية المتحدة والذين يرغبون في العودة إلى إسرائيل.

سيتم نشر تفاصيل إضافية حول نطاق الرحلات وجداولها في وقت لاحق.

في غضون ذلك، أعلنت شركة "إسراير" أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم، ستسمح شركة الطيران، وفقاً لمخطط وزارة المواصلات، لنحو 50 مسافراً بمغادرة إسرائيل على متن رحلة جوية.

وفقًا للخطة، ستُعطى أولوية للجنة استثناءات تابعة لوزارة المواصلات بهدف تقديم استجابة فعالة وحسّاسة للمسافرين المضطرين لمغادرة إسرائيل، أما المقاعد المتبقية فستُخصص بأولوية لمسافري شركة إسرائير.

في الأيام الأولى لتطبيق الخطة سيسمح بجدولة حوالي 50 مسافرًا على الرحلة، وبحسب إدارة المخاطر، سيزداد عدد المسافرين لاحقًا.