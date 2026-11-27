طالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بتقديم اعتذار رسمي وتصحيح علني من قِبل مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول تأخيرات في إيصال الإمدادات الشتوية إلى قطاع غزة.

وفي رسالة وجهها بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ميليسا فليمنغ -اطلعت عليها صحيفة "جيروزاليم بوست"- وصف دانون تصريحات فليتشر بأنها "تشويه صارخ للحقائق".كما دعا دانون الأمم المتحدة إلى مراجعة آليات التحقق من الادعاءات الواقعية التي يطرحها كبار مسؤوليها، وكيفية تصحيح المعلومات غير الدقيقة بعد نشرها.

وكان فليتشر قد صرح في برنامج "توداي" (Today) على إذاعة "بي بي سي راديو 4" في 14 نوفمبر -في مقطع نشره هو بنفسه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- قائلاً: "لدينا 150 ألف خيمة جاهزة للدخول إلى غزة، وعلينا إدخالها"، مضيفاً: "لا ينبغي أن يكون المطر حكماً بالإعدام".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية قد أدت إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية، أشار فليتشر إلى أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات، بما في ذلك صعوبات في فتح المعابر.كما اتهم فليتشر حركة حماس بالتدخل في العمليات الإنسانية داخل غزة، مشيراً إلى أن عناصر من الحركة دخلوا بعض مستودعات المساعدات وقاموا بترهيب الموظفين، ودعا فليتشر كلاً من إسرائيل وحماس إلى السماح لوكالات الإغاثة بإيصال الإمدادات.

استشهد دانون بأرقام صادرة عن "منسق أعمال الحكومة في المناطق" (COGAT)، تُظهر دخول 99,900 خيمة و9,000 شاحنة محملة بالإمدادات الشتوية إلى قطاع غزة منذ إطلاق مبادرة بهذا الشأن في شهر أغسطس. في رسالة وُجِّهت إلى وكالات الإغاثة بتاريخ 19 نوفمبر، ذكر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) أنه وافق على إدخال نحو 65 ألف خيمة إضافية، وذلك استجابةً لطلب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات أخرى، إلا أن هذه الخيام لم تدخل قطاع غزة بعد.وقد دعا دانون الأمم المتحدة إلى تسريع عملية إيصال الإمدادات التي حصلت بالفعل على موافقة بالدخول.

وتشير الأرقام إلى فئات مختلفة: الإمدادات التي تم إيصالها تراكمياً، والإمدادات التي تمت الموافقة على دخولها لكنها لم تصل بعد، والمخزونات التي لا تزال موجودة خارج قطاع غزة في وقتٍ معين.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 نوفمبر بأن أكثر من 150 ألف خيمة -وفّرتها منظمات إغاثية وحكومات- لا تزال عالقة خارج قطاع غزة، وتحديداً في مدينة العريش المصرية.

ولا توضح الوثائق ما إذا كانت أي من هذه الخيام تندرج ضمن الـ 65 ألف خيمة التي صرّحت إسرائيل بأنها وافقت على دخولها.وفي تحديثٍ صدر يوم الخميس، قدّرت الأمم المتحدة أن 1.36 مليون شخص في قطاع غزة لا يزالون يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة، مشيرةً إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات ونقص التمويل يعيقان الاستعدادات لفصل الشتاء.

كما أشار دانون إلى تحذيرٍ أطلقه فليتشر في مايو 2025 عبر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، زعم فيه أن 14 ألف رضيع سيموتون في غضون 48 ساعة إذا لم تصلهم المساعدات؛ وهو تصريح أعرب فليتشر لاحقاً عن أسفه لصياغته.

وقد توقّع تقييم الأمن الغذائي -الذي استند إليه ذلك الادعاء- حدوث نحو 14,100 حالة إصابة حادة بسوء التغذية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات على مدار عام تقريباً، وليس وقوع وفيات خلال 48 ساعة.ولم يُرصد أي رد علني من قِبل فليتشر أو الأمم المتحدة على الرسالة الأخيرة التي بعث بها دانون.