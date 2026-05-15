ترامب: مستعد لقبول تجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة عشرين عاما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه "لا مانع لديه في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاماً، لكن يجب أن يكون التزامًا حقيقيًا"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، وتابع "المقترح الإيراني الأخير لم يعجبني من الجملة الأولى التي لم تكن مقبولة، ولهذا رميته".

واعتبر ترامب، خلال تصريحات للصحافيين في الطائرة الرئاسية بعد زيارة الصين، أن الولايات المتحدة "قضت على الجيش الإيراني، وربما يجب علينا إجراء عملية تنظيف خفيفة"، في تلميح إلى إمكانية شن ضربات إضافية.وأضاف "قضينا على قدرات التصنيع العسكري لدى إيران، وعلى قواتهم الجوية تماماً، كما تخلصنا من القادة الإيرانيين".

يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مواصلة الضغط على طهران مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني. كما نفى الرئيس الأمريكي التقارير التي تفيد بأن إيران احتفظت بجزء كبير من قدرات برنامجها الصاروخي، مؤكدًا أن 80% من هذه القدرات قد دُمرت. ويتماشى هذا التأكيد مع الموقف الحازم الذي اتخذته الإدارة الأمريكية منذ بداية الحملة العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي نُفذت بالتنسيق مع إسرائيل.

ومن القضايا الحساسة الأخرى العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. وأشار دونالد ترامب إلى أنه سيتخذ قرارًا "في الأيام المقبلة" بشأن إمكانية رفع هذه العقوبات. صرح قائلاً: "سأتخذ قراراً خلال الأيام القادمة بشأن رفع العقوبات المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني".

وتعكس هذه التصريحات التوازن الدقيق الذي تسعى واشنطن للحفاظ عليه: منع إيران من استئناف برنامجها النووي، ومواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، وفي الوقت نفسه استرضاء بكين في سياق مناقشات استراتيجية أوسع. ويبدو أن دونالد ترامب، عقب محادثته مع شي جين بينغ، يختبر مساراً يجمع بين الإكراه العسكري والعقوبات الاقتصادية وانفتاح دبلوماسي مشروط.

Ces propos traduisent l’équilibre délicat que cherche à tenir Washington : empêcher l’Iran de relancer son programme nucléaire, préserver la pression économique sur Téhéran, mais aussi ménager Pékin dans un contexte de discussions stratégiques plus larges. Après son échange avec Xi Jinping, Donald Trump semble vouloir tester une voie mêlant contrainte militaire, sanctions économiques et ouverture diplomatique conditionnelle.