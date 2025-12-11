تقرير : مصر تضغط بقوة على إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصادر مطلعة إن القاهرة تمارس ضغوطًا متزايدة على إسرائيل لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستفتح المعبر لخروج الفلسطينيين من غزة فقط.

ووفقًا للمصادر، نقلت مصر رسائل مباشرة إلى إسرائيل أعربت فيها عن استغرابها من قدرة إسرائيل على فتح معبر جسر الملك حسين (اللنبي) مع الأردن بشكل كامل، بينما ترفض تطبيق خطوة مشابهة في معبر رفح.

وكانت إسرائيل قد أعلنت قبل يومين موافقتها على فتح معبر اللنبي أمام حركة البضائع إلى الضفة الغربية، إضافة إلى تمرير مساعدات إنسانية إلى غزة، وذلك بعد أكثر من شهرين على الهجوم الذي وقع في المعبر وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني كان ينقل مساعدات إنسانية.

وأفادت تقارير سابقة أن الأردن استعان بالولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعبر أمام حركة البضائع، وهو ما تحقق لاحقًا. وتشير المصادر إلى أن مصر تسعى بدورها لتجنيد الدعم الأميركي لإقناع إسرائيل بفتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس في اتجاه واحد فقط كما ترغب إسرائيل في المرحلة الحالية.

وتؤكد مصر في جميع اتصالاتها أن فتح المعبر لخروج سكان غزة فقط يُعدّ بمثابة قبول بفرض هجرة قسرية، وهو ما تعتبره مصر خطًا أحمر وتهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في ظل رغبة الإدارة الأميركية في تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة.