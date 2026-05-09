بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في دمشق، معالجة القضايا المشتركة والعالقة بين البلدين، إلى جانب التحديات الكبيرة التي تواجه بيروت ودمشق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وناقش الطرفان "الاحتياجات الملحّة، لجهة تشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عليها، وسُبل تلبيتها دون إبطاء"، بالإضافة إلى "مناقشة المعالجات الضرورية لمشكلات التفتيش والمعاينة على الحدود وغيرها مماتسبّبت بها بعض التدابير والإجراءات المتعلّقة بالقيود على انتقال البضائع بين البلدين".

وقال سلام إن "المحادثات مع الشرع أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة القضايا المشتركة لا سيما ما كان عالقاً منها، بلا تحفظ ولا ترد"، مبيناً أن "نتائجها الملموسة ستظهر قريباً"، مشيرا إلأى أنه"ناقش مع الرئيس السوري تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، بالإضافة إلى مواصلة العمل لمعالجة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في البلدين".

وأشار إلى أنه بحث أيضاً مع الشرع "التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد"، وأكد أنه "اتفق مع الرئيس السوري على أهمية استمرار التشاور لما فيه مصلحة البلدين". وأضاف "أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية- اللبنانية، ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلاً عن المسائل المتعلّقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع".