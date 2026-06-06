بعد أربعة أيام من توليه منصبه: رئيس الموساد جوفمان يقيل نائبه

أعلن رئيس الموساد، رومان جوفمان، أمس الجمعة، لنائبه قراره بإنهاء ولايته. ويعتزم رئيس الموساد تعيين نائب جديد من داخل المنظمة، بهدف تعيين فريقه الخاص لمساعدته في إدارة الموساد. ومن المرجح أن يعيّن غوفمان نائبه الجديد من داخل المنظمة، كما صرّح، لكن لم يتضح بعد من سيشغل هذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن غوفمان نفسه تولى منصبه من داخل الجيش الإسرائيلي، وأن معرفته بالمنظمة نابعة من مشاركته في عمليات مشتركة مع الموساد.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نيابةً عن الموساد: "أعرب رئيس الموساد عن تقديره العميق لـ (أ) على خدمته العملياتية التي امتدت 22 عامًا في الموساد، ومساهمته الكبيرة في أمن دولة إسرائيل. وتمنى (أ) لرئيس الموساد كل التوفيق في منصبه، وأكد أنه سيواصل تسخير خبرته وقدراته لخدمة الموساد ودولة إسرائيل حسب الحاجة."

وكانت i24NEWS قد علمت أن "رئيس الموساد الجديد، قررعدم تمديد التعاقد مع مستشارة اتصالات الموساد التي اعتُبرت شخصية مركزية بالوساطة بين نشاط الموساد ووسائل الإعلام، أنهت عملها دون اجتماع تسليم وتسلم

وفقاً للمعلومات التي وصلت إلى i24NEWS، لم تُعقد بين جوفمان ومستشارة الإعلام جلسة تسليم منظمة قبل انتهاء مهامها. حتى يوم أمس، ما زالت المستشارة مسؤولة عن حفل تقاعد رئيس الموساد المنتهية ولايته، ديدي برنياع. وعلّقت مستشارة الإعلام على النشر وقالت: "أبلغت مسبقاً أنني سأغادر".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لوزير الأمن ورئيس الأركان عن قراره بتعيين العميد غاي ماركيزانو سكرتيره العسكري.

سيتم ترقية العميد ماركيسانو إلى رتبة لواء، وسيحل محل اللواء رومان جوفمان، الذي عُيّن رئيسًا للموساد. أفاد مكتب رئيس الوزراء أن ماركيسانو شغل مناصب قيادية عديدة، منها قيادة الكتيبة 405، مجموعة المدفعية، وقيادة لواء الإطفاء 209، وقيادة لواء الإطفاء 215، ورئاسة قسم التخطيط في القوات البرية، ورئاسة مقر القيادة الشمالية. وكان آخر منصب شغله هو السكرتير العسكري لوزير الدفاع.