حدث غير مسبوق في سماء طهران صباح اليوم (الأربعاء)، حين أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو طائرة مقاتلة إيرانية. هذه هي أول حالة إسقاط في العالم لطائرة مقاتلة مأهولة بواسطة طائرة F-35.

قام طيار مقاتل من سلاح الجو الإسرائيلي بطلعة جوية روتينية، رصد خلالها طائرة إيرانية من طراز ياكوفليف ياك-130 روسية الصنع. ودارت معركة جوية انتهت، كما ذُكر، بإسقاط الطائرة الإيرانية. ولم تتضرر طائرة إف-35.

لأول مرة منذ 40 عامًا

آخر مرة أسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي طائرة كانت في 24 نوفمبر 1985، خلال معركة جوية فوق لبنان. في هذه المعركة، أسقطت طائرة F-15 "باز" تابعة لسلاح الجو طائرتين سوريتين من طراز MiG-23. ومع ذلك، بخلاف عام 85، لم تكن هذه المرة معركة متكافئة - فقد قدم الإيرانيون طائرة مخصصة للتدريب مقابل معجزة التكنولوجيا الجوية.

طائرة تدريب بسيطة: هذه هي الطائرة الإيرانية التي أسقطها الـ F35

طائرة ياكوفليف ياك-130 هي طائرة تدريب وهجوم خفيفة متطورة ذات محركين، تُستخدم كطائرة التدريب الرئيسية للقوات الجوية الروسية. طُوّرت الطائرة في البداية بالتعاون مع شركة ألانيا إيرماكي.

بدأ تطوير الطائرة عام 1991 استجابةً لطلب الحكومة السوفيتية طائرة تدريب نفاثة تحل محل طائرتي إل-29 دولفين وإل-39 ألبروس المتقادمتين. قدّمت خمسة مكاتب تصميم مقترحاتها، وقع الاختيار من بينها على ياكوفليف وميغ.

أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى توقف تمويل البرنامج، فلجأت الشركتان إلى البحث عن شركاء أوروبيين. في عام 1993، وقّعت ياكوفليف اتفاقية تطوير مشتركة مع ألانيا إيرماكي للطائرة، التي سُمّيت ياك/إيه إي إم-130. أُقيم حفل تدشين الطائرة في يونيو 1995، وقامت برحلتها الأولى في 25 أبريل 1996.

في عام 2000، أدت الخلافات بين الشركتين إلى إنهاء الشراكة. دفعت شركة ألانيا إيرماكي 77 مليون دولار مقابل رسومات الطائرة، التي تولت شركة ياكوفليف تصميمها الديناميكي الهوائي. وواصلت ألانيا إيرماكي تطوير نسختها، التي أصبحت فيما بعد طائرة إم-346 ماستر.

في 10 أبريل/نيسان 2002، أعلنت القوات الجوية الروسية فوز طائرة ياك-130 في مناقصة الحصول على لقب طائرة التدريب المتقدمة للقوات الجوية، ويعود ذلك جزئيًا إلى قدرة ياك على العمل كطائرة هجومية خفيفة.