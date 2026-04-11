أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن بدء عملية فتح مضيق هرمز، كـ"خدمة لدول العالم كافة"، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، مضيفاً أن جميع زوارق الألغام الإيرانية البالغ عددها 28 "ترقد في قاع البحر"، وتابع;"لم يتبق لدى إيران، سوى تهديد محتمل بأن تصطدم سفينة بأحد ألغامهم البحرية، رغم أن قوارب زرع الألغام الـ28 لديهم، أصبحت في قاع البحر أيضاً".

وقال: "نحن الآن نبدأ عملية تطهير مضيق هرمز، كخدمة لدول العالم كافة، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير. ومن المدهش أنهم لا يملكون الشجاعة أو الإرادة للقيام بهذا العمل بأنفسهم".