أفادت تقارير من هيئة البث الرسمية مساء الأربعاء بأن إسرائيل رصدت نشاطًا تحضيريًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية محتملة للسيطرة على مضيق هرمز، بما في ذلك حشد للقوات وإرسال السفينة الحربية "تريپولي" إلى المنطقة.

وأكد مصدر إسرائيلي أن العملية قد تستمر نحو أسبوعين، مع توقع استمرار التحركات العسكرية طالما تمنع إيران مرور السفن في المضيق. وأوضح المصدر أن مشاركة إسرائيل ستكون مبدئيًا من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية لدعم العملية العسكرية التي ستقودها الولايات المتحدة بالشراكة مع دول الخليج.

في الوقت نفسه، هدد ترامب حلف الناتو، محذرًا من أن مستقبل الحلف قد يكون "سيئًا جدًا" إذا لم تشارك الدول الشريكة في تأمين مضيق هرمز.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن إدارة ترامب تدرس تشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في المضيق، بعد موافقة عدد من الدول على الانضمام، فيما لا يزال النقاش جاريًا حول توقيت بدء العملية، قبل أو بعد انتهاء النزاع العسكري مع إيران.