تقرير: اعتقال شخصين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران - محاولتهما دخول قاعدة غواصات نووية في بريطانيا

أفادت صحيفة "التايمز"، اليوم الجمعة، باعتقال شخصين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران بعد محاولتهما دخول قاعدة غواصات نووية في بريطانيا. ووفقًا للتقرير، وصل رجل يبلغ من العمر 34 عامًا برفقة امرأة بسيارة إلى بوابة الدخول لقاعدة "كلايد" التابعة للبحرية الملكية في اسكتلندا، أمس الخميس، وبعد فشلهما في إبراز تصاريح الدخول اللازمة، أخرجتهما قوات الأمن من الموقع. إلا أنه تم اعتقالهما بعد ذلك بوقت قصير بتهمة "التصرف بشكل مريب في محيط المنشأة".

أكد المتحدث باسم شرطة اسكتلندا التفاصيل، على أنه "في حوالي الساعة الخامسة مساءً من، أمس الخميس، ورد بلاغ عن محاولة شخصين دخول المجمع". وأضاف "أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 31 عامًا على صلة بالحادث، والتحقيقات جارية".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره البريطاني في اتصال هاتفي أن إيران تعتبر استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية "مشاركة في عدوان". وطالب عراقجي المملكة المتحدة بالامتناع عن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالين العسكري والإعلامي.