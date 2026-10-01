مسؤول أمريكي لـ"i24NEWS": واشنطن تقرر إرسال حاملة طائرات ثالثة وفرقة مشاة بحرية إلى الشرق الأوسط | تحديثات مستمرة
الرئيس هرتسوغ سيوصي بمنح "وسام الرئيس للشجاعة المدنية" للإسرائيليين الأربعة الذين سيطروا على مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي- ترامب أعلن أنه لا يصدق انه تحذير نتنياهو
قال رئيس الولايات المتحدة اليوم (الخميس) إنه لا يصدق التقارير التي تفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تم تحذيره من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة قبل السابع من أكتوبر. وأبلغ الرئيس هرتسوغ للأربعة الإسرائيليين الذين سيطروا على المسلح في رحلة فلاي دبي أنه ينوي التوصية بمنحهم "وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية".
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مسؤول أمريكي لـ«i24NEWS»: واشنطن تقرر إرسال حاملة طائرات ثالثة وفرقة مشاة بحرية إلى الشرق الأوسط
قال مسؤول أمريكي لـ«i24NEWS» إن الإدارة الأمريكية قررت إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب فرقة ثانية من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز).
وبحسب المسؤول، يأتي القرار في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القيادة المركزية، وسط التطورات الأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط
التقى سفير الهند لدى الإمارات بالطيار الهندي: الكابتن سميت ماتشار بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد
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الجيش الإسرائيلي: تصفية مسلحين شاركا في هجوم 7 أكتوبر وعمليات خطف من كيبوتس بئيري
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قتلت خلال الأسبوع مسلحين شاركا في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب بيان الجيش، فإن أحد المسلحين هو محمد جمال محمود أبو الشاعر، الذي وصفه بأنه قائد خلية في حركة حماس، وشارك في اقتحام كيبوتس بئيري خلال هجوم 7 أكتوبر، إضافة إلى مشاركته في خطف عدد من السكان.
وذكر الجيش أن أبو الشاعر شارك في خطف شارون هرزمان-أبغادوري، نوعام أبغادوري، عدي شوهام، نيفيه شوهام، ياهل شوهام وشوشان هاران.
أما المسلح الثاني، فهو مصعب عبد الجليل صاقب بلبسي، الذي قال الجيش إنه كان قائدًا في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
ترامب: "لا أصدق التقارير التي تفيد بأن مصر والإمارات قد حذرتا نتنياهو قبل 7 أكتوبر"
تم نقل قائد الطائرة الهندي التابع لشركة فلاي دبي، سميت ماتشار، إلى دبي لتلقي المزيد من العلاج الطبي.
أصدر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أوامر بتشكيل فريق تحقيق في حادثة فلاي دبي.
المتحدث الرئاسي: "تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الإسرائيليين الأربعة الذين أظهروا بطولة استثنائية في الحادث الذي وقع على متن رحلة جوية من دبي إلى إسرائيل - يانيف حايون، والدكتور شوتا موساييف، وزفيكا مانس، وأساف راجوان، وأبلغهم أنه يعتزم التوصية بمنحهم "الميدالية الرئاسية للبطولة المدنية"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تعرض أكثر من 500 هدف للهجوم خلال الشهر الماضي في المنطقة الأمنية في لبنان وقطاع غزة
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "الكابتن سميث ماتشار بطل. ففي مواجهة خطر جسيم، ورغم إصابته البالغة، أظهر شجاعة فائقة وعزيمة لا تلين لحماية أرواح الآخرين. وقد ساهمت بطولته في إنقاذ مئات الأرواح وتجنب كارثة كبرى. الهند فخورة بالكابتن ماتشار. ندعو له بالشفاء العاجل، واستعادة عافيته، ومواساة الله."
رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريح رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام بأن المؤشرات على تورط إيران في محاولة الهجوم على قاعدة سلاح الجو الإيراني تتزايد، قائلاً: "يقول برنهام إن الحكومة البريطانية "تؤكد اعتقادنا بأن إيران متورطة" في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية. وأؤكد بدوري اعتقاد إيران بأن إطلاق سراح إرهابيين مزعومين يعملون لصالح دول أجنبية يعني كل شيء".