الجيش الإسرائيلي: تصفية مسلحين شاركا في هجوم 7 أكتوبر وعمليات خطف من كيبوتس بئيري

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قتلت خلال الأسبوع مسلحين شاركا في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب بيان الجيش، فإن أحد المسلحين هو محمد جمال محمود أبو الشاعر، الذي وصفه بأنه قائد خلية في حركة حماس، وشارك في اقتحام كيبوتس بئيري خلال هجوم 7 أكتوبر، إضافة إلى مشاركته في خطف عدد من السكان.

وذكر الجيش أن أبو الشاعر شارك في خطف شارون هرزمان-أبغادوري، نوعام أبغادوري، عدي شوهام، نيفيه شوهام، ياهل شوهام وشوشان هاران.

أما المسلح الثاني، فهو مصعب عبد الجليل صاقب بلبسي، الذي قال الجيش إنه كان قائدًا في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.