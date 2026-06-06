أطلقت لبنان رسميًا، اليوم السبت، مشروع إعادة تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات، شمال البلاد، بهدف تحويله إلى ثاني مطار دولي في لبنان بحلول نهاية العام الجاري، وتأتي هذه المبادرة في ظل الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، الذي يُمارس ضغوطًا متواصلة على مطار بيروت الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأسبوع الوشيك وتستمر ثلاثة أشهر على الأقل. وتُخطط مرحلة تجريبية قبل التشغيل الكامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وسيخدم المطار في البداية مرسين وإسطنبول ودبي، قبل التوسع تدريجيًا ليشمل الرياض والقاهرة وأثينا.

بحسب القائمين على المشروع، ستستوعب البنية التحتية الجديدة حوالي 114 ألف مسافر في عامها الأول، وهو رقم قد يتجاوز 600 ألف مسافر سنويًا خلال أربع سنوات.وإلى جانب البُعد الاقتصادي، يحمل المشروع بُعدًا استراتيجيًا. يقع مطار لبنان الدولي الوحيد في الضواحي الجنوبية لبيروت، بالقرب من معقل حزب الله. ولعدة سنوات، اتهمت إسرائيل الحزب الشيعي باستخدام بنية المطار التحتية لنقل الأسلحة والأموال، وهو ما تنفيه بيروت بشدة.

كما يهدف إنشاء مطار ثانٍ إلى تحفيز اقتصاد منطقة عكار، إحدى أفقر مناطق لبنان، حيث لا تزال البطالة مرتفعة بشكل خاص. وقد بُني مطار رينيه معوض في الأصل من قِبل الجيش الفرنسي في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان يُستخدم للرحلات المدنية قبل أن يتضرر خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

يقع مطار قلايات في محافظة عكار، قرب الحدود السورية، وقد استُخدم لعقود كقاعدة عسكرية للجيش اللبناني. وأشاد وزير النقل، فايز الرسامني، بالمشروع واصفًا إياه بأنه مشروع طال انتظاره لأكثر من نصف قرن. وقال خلال حفل وضع حجر الأساس: "اليوم، ننتقل من الوعود إلى التنفيذ".