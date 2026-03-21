أدان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في بيان نشره على منصة "إكس"، اليوم السبت، "الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية". وأضاف"أكدنا مجدداً أهمية حماية حرية الملاحة، وضمان بقاء ممرات الشحن مفتوحة وآمنة"، وقال إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

تأتي الاتصالات بين الهند وإيران في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً، انعكس بشكل مباشر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز.

من جانبها، ذكرت سفارة إيران لدى الهند أن "بيزشكيان أبلغ مودي أن الشرط الأساسي لإنهاء الحرب في المنطقة هو الوقف الفوري للاعتداءات".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبحث معه "آخر التطورات المتعلقة بالصراع وتداعياته على المنطقة".وأضاف جيشينكار في بيان نشره على منصة "إكس": "أجرينا هذا المساء محادثة حول آخر التطورات المتعلقة بالصراع وتداعياته على المنطقة الأوسع".

ويمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله ممراً حيوياً للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.