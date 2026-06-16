نسخة من وثيقة التفاهمات التي يجري إعدادها بين الولايات المتحدة وإيران تكشف عن سلسلة من التنازلات الأمريكية الضخمة مقابل إنهاء فوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وبحسب المسودة، تلتزم واشنطن برفع الحصار البحري، وإلغاء جميع العقوبات، والانسحاب من المنطقة، وضخ ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران - بينما تلتزم طهران بألا تعمل أبداً على إنتاج سلاح نووي.

بنود الاتفاقية الكاملة

1. تعلن إيران والولايات المتحدة، مع حليفاتهما في النزاع الحالي، عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، عن إنهاء فوري ودائم للحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وتتعهد الأطراف بأنه من الآن فصاعدًا لن تتخذ أي إجراء عدائي تجاه بعضها البعض، وستمتنع عن أي تهديد أو استخدام للقوة. وستُصادق أحكام هذا البند وباقي بنود مذكرة التفاهم وتُدرج في الاتفاق النهائي الدائم.

2. تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة باحترام السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية لكل منهما، والامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

3. تلتزم إيران والولايات المتحدة بإجراء مفاوضات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي دائم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، والتي يمكن تمديدها فقط بموافقة متبادلة.

4. فور توقيع مذكرة التفاهم، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، وستمتنع عن أي إعاقة أو حظر تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستعمل على استعادة الحركة البحرية إلى كامل نطاقها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً. سيتم إعادة حجم حركة السفن الإيرانية إلى المستوى الذي كان سائداً عشية المواجهة. كذلك، تلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 ٠ يوماً من توقيع الاتفاق النهائي.

5. مع توقيع مذكرة التفاهم، ستتخذ إيران خطوات فورية لضمان استئناف الحركة الآمنة لسفن الشحن من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالاتجاه المعاكس. ستعود هذه الحركة إلى حجمها الكامل كما كان قبل النزاع خلال 30 يوماً، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم لإزالة العقبات الفنية وتحييد الألغام من قبل إيران.

6. تلتزم الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة بموافقة الطرفين لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. سيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة خلال 60 يوماً كجزء لا يتجزأ من الاتفاق النهائي.

7. الولايات المتحدة تلتزم بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليًا على إيران بشكل كامل، وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم تحديده في الاتفاق النهائي. يشمل هذا الالتزام إلغاء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وكذلك جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، سواء كانت أساسية أم ثانوية.

8. تتعهد إيران بأنها لن تسعى أبداً إلى إنتاج سلاح نووي. وتوافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن قضية المواد المخصبة وجميع القضايا النووية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها، بما في ذلك تلبية الاحتياجات النووية المدنية لإيران، ستُنظم بشكل كامل في إطار الاتفاق النهائي الذي سيؤكد أحكام هذا البند.

9. إيران والولايات المتحدة تتفقان على أنه حتى يتم التوصل إلى الاتفاق الدائم النهائي، سيتم الحفاظ على الوضع الراهن الحالي: إيران ستجمّد برنامجها النووي في وضعه الحالي، بينما ستمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز أو زيادة قواتها في المنطقة.

10. تلتزم الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى موعد الرفع الكامل للعقوبات، سيصدر وزارة الخزانة الأمريكية جميع التصاريح والإعفاءات المطلوبة لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، وكذلك لجميع الخدمات المرافقة والداعمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل.

11. تلتزم الولايات المتحدة بأنه بالتوازي مع تقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي، سيتم الإفراج عن أصول وأموال إيران المجمدة أو المقيدة وستكون تحت تصرفها الكامل. هذه الأموال، سواء كانت محتجزة في حسابات مركزية أو تم تحويلها إلى حسابات أخرى، ستكون سائلة ومتاحة لأي دفعة لمستفيد نهائي يتم تحديده من قبل البنك المركزي الإيراني، دون أي قيود. وتلتزم الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة لهذا الغرض.

12. إيران والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء آلية تنفيذ مخصصة، تشرف على التنفيذ الناجح للاتفاق الدائم وتضمن التزام الأطراف مستقبلاً بجميع التعهدات التي أخذوها على عاتقهم.

13. عند توقيع مذكرة التفاهم، وبعد الحصول على ضمانات ملموسة بشأن بدء تنفيذ البنود 4 و5 و10 و11 واستمراريتها، ستدخل إيران والولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة حول الاتفاق الدائم النهائي، الذي سيقتصر فقط على البنود الأخرى التي لم يتم تسويتها بعد.

14. سيتم اعتماد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.