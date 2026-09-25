في رد قاطع على التقارير الصحفية المتداولة، كشفت مصادر سعودية موثوقة للاعلامية مرح البقاعي ،عدم صحة الأنباء التي زعمت أن ولي العهد السعودي قدم طلباً رسمياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض مواجهة عسكرية مباشرة ضد الجماعة الحوثية، جاء ذلك خلال مداخلة البقاعي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء مع لورين وهبي.

وأوضحت المصادر أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه تقارير غير دقيقة، مؤكدة أن العلاقات الأمنية بين الرياض وواشنطن تقتصر على التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات الدقيقة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في حماية أراضيها وأمنها القومي دون الحاجة لتدخل عسكري خارجي مباشر.

كما أشارت التغطية إلى أن التواصل الميداني رفيع المستوى، والذي تمثّل مؤخراً في زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى مدينة جدة، يعكس عمق الشراكة والتنسيق الفني المستمر بين البلدين، مع مراعاة تباين الأولويات، حيث تتركز جهود واشنطن على حماية الملاحة الدولية والحد من النفوذ الإيراني، بينما تركز المملكة على حماية سيادتها الوطنية وتأمين منشآتها النفطية والإستراتيجية الحيوية.