تسببت شظايا صاروخ ايراني بأضرار جسيمة لمحطة القطار "تل أبيب- سابيدور في وسط إسرائيل ما أدى الى توقفها عن العمل إلا أنها ستعود الى العمل بصورة تدريجية.

وذكر في بيان إن" فرق قطار إسرائيل عملت طوال الليل على إصلاح الأضرار وتجهيز المحطة، وذلك من أجل إعادة الخدمة إلى طبيعتها بأقصى سرعة"، جاء في بيان قطار إسرائيل. "نوضح أنه بسبب الأعمال الجارية في المكان، مظهر المحطة في الوقت الحالي ليس مثالياً". كذلك توصي قطار إسرائيل بمتابعة المنصات الرقمية لمواكبة التغييرات المتوقعة.

27A

تم الليلة إطلاق نار واسع من إيران نحو مناطق واسعة في إسرائيل. صاروخ عنقودي أُطلق ولم يُعترض تسبب بسقوطات في العديد من المواقع. في إحدى المواقع – إصابة مباشرة في منزل بمدينة رمات غان، زوجان في السبعينيات من عمرهما قُتِلا. ويبدو أن الزوجين كانا يستعينان بعكاز ولم يتمكنا من الوصول إلى المنطقة المحمية في الوقت المناسب.