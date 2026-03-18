توثيق للأضرار التي تسبب بها صاروخ ايراني لمحطة قطار في تل أبيب
شركة القطارات الإسرائيلية تعلن أنه عملت طيلة الليل على إصلاح الاضرار وإن المحطة ستعود الى العمل قريبا
تسببت شظايا صاروخ ايراني بأضرار جسيمة لمحطة القطار "تل أبيب- سابيدور في وسط إسرائيل ما أدى الى توقفها عن العمل إلا أنها ستعود الى العمل بصورة تدريجية.
وذكر في بيان إن" فرق قطار إسرائيل عملت طوال الليل على إصلاح الأضرار وتجهيز المحطة، وذلك من أجل إعادة الخدمة إلى طبيعتها بأقصى سرعة"، جاء في بيان قطار إسرائيل. "نوضح أنه بسبب الأعمال الجارية في المكان، مظهر المحطة في الوقت الحالي ليس مثالياً". كذلك توصي قطار إسرائيل بمتابعة المنصات الرقمية لمواكبة التغييرات المتوقعة.
تم الليلة إطلاق نار واسع من إيران نحو مناطق واسعة في إسرائيل. صاروخ عنقودي أُطلق ولم يُعترض تسبب بسقوطات في العديد من المواقع. في إحدى المواقع – إصابة مباشرة في منزل بمدينة رمات غان، زوجان في السبعينيات من عمرهما قُتِلا. ويبدو أن الزوجين كانا يستعينان بعكاز ولم يتمكنا من الوصول إلى المنطقة المحمية في الوقت المناسب.