مسؤول إيراني:"لن يكون هناك اتفاق مع واشنطن إذا تم التفاوض مع ممثلي رؤية "إسرائيل أولاً"

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف على حسابه على منصة"إكس"، اليوم السبت، "إذا تفاوضنا في إسلام آباد مع ممثلي (أميركا أولاً)، فمن المرجح التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين والعالم أجمع"، وتابع"لن يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة إذا تم التفاوض مع ممثلي رؤية ’إسرائيل أولاً’ خلال المحادثات في باكستان".

وكان رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، قال السبت، في إسلام آباد، إن إيران جاءت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، بـ"حسن نية، لكننا لا نثق بالطرف الآخر".

وفي تصريحات، قال قاليباف لدى وصوله إلى مطار إسلام آباد، إن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة "كانت دائماً مقرونة بالفشل ونقض الالتزامات"، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق إذا أبدت واشنطن جديتها.واضاف"الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة موجودة في قطر وبنوك أجنبية.

وأضاف قاليباف، في رده على أسئلة الصحافيين بشأن تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن إيران "تعرضت مرتين خلال أقل من عام، وفي خضم المفاوضات ورغم حسن نيتها، لهجمات أسفرت عن ارتكاب ما وصفه بجرائم حرب متعددة".