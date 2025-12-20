تقرير: نتنياهو سيقدم لترامب خيارات جديدة لمهاجمة البرنامجين النووي والصاروخي لإيران

ذكرة قناة "إن بي سي نيوز، اليوم السبت أن"نتنياهو سيعرض على ترمب خيارات لانضمام أميركا أو مساعداتها بضربات على إيران"، وتابعت "يعتزم نتنياهو إطلاع ترامب على احتمال شنّ ضربات جديدة ضد البرنامجين النووي والصاروخي لإيران"، وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن "قلق بلادهم مالتزايد من "توسيع إيران برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تضرر بفعل ضربات عسكرية إسرائيلية في يونيو/حزيران المنصرم".

وكشف مسؤولون إسرائيليون وآخرون أميركيون أن "نتنياهو سيطلع ترامب على خيارات لمهاجمة إيران مرة أخرى، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية اليوم السبت.

كما سيحاول الضيف الإسرائيلي إقناع ترامب بأن هذا التوسع الإيراني في برنامج الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً ويستدعي تحركاً عاجلاً.

إلى ذلك، أضافت المصادر أن جزءاً من حجة نتنياهو ستتركّز على أن تصرفات طهران تمثل مخاطر ليس فقط على إسرائيل، بل على المنطقة بشكل أوسع، ومن ضمنها المصالح الأميركية.