“ترامب: قادة إيران يتقاتلون مثل القطط والكلاب… ولن نسمح لهم بسلاح نووي

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن إيران تشهد حالة من الصراع داخل قيادتها، مضيفًا أن المسؤولين هناك “يتقاتلون مثل القطط والكلاب” حول مسألة الحكم، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب أنه لا ينوي التسرع في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أنه يفضل “أخذ الوقت” للوصول إلى اتفاق يصفه بـ”الممتاز”.

كما جدد موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة، بما فيها إسرائيل، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة لن تستخدم السلاح النووي ضد إيران.

وتطرق ترامب أيضًا إلى التداعيات الاقتصادية، متوقعًا احتمال ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، مقابل ما وصفه بهدف استراتيجي يتمثل في منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي.