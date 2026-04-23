“ترامب: قادة إيران يتقاتلون مثل القطط والكلاب… ولن نسمح لهم بسلاح نووي

ترامب يشير إلى انقسامات داخلية في طهران ويؤكد تمسكه باتفاق “قوي” دون تسرّع

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
دونالد ترامب 06.04.2026
دونالد ترامب 06.04.2026AP Photo/Alex Brandon

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن إيران تشهد حالة من الصراع داخل قيادتها، مضيفًا أن المسؤولين هناك “يتقاتلون مثل القطط والكلاب” حول مسألة الحكم، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

"القصف المدفعي الأمريكي على إيران كان من دول عربية خليجية"

وأوضح ترامب أنه لا ينوي التسرع في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أنه يفضل “أخذ الوقت” للوصول إلى اتفاق يصفه بـ”الممتاز”.

كما جدد موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة، بما فيها إسرائيل، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة لن تستخدم السلاح النووي ضد إيران.

وتطرق ترامب أيضًا إلى التداعيات الاقتصادية، متوقعًا احتمال ارتفاع أسعار الوقود على المدى القصير، مقابل ما وصفه بهدف استراتيجي يتمثل في منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية. 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي.

