هل تنضم سوريا إلى اتفاق مكة؟ الشيباني يكشف توجه دمشق الأمني

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق تدرس إمكانية الانضمام إلى التحالف الدفاعي المنبثق عن "اتفاق مكة". الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا، في خطوة تعكس توجه سوريا نحو تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع دول المنطقة.

وقال الشيباني إن الاتفاق يقوم على مبدأ اعتبار أي هجوم يستهدف إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن التطورات الأمنية في المنطقة تفرض تعزيز التنسيق والتعاون بين دولها.

وأضاف وزير الخارجية السوري أن «أي دولة في المنطقة اليوم لا يمكنها التعامل مع أمنها بمعزل عن الآخرين»، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي يشكل جزءًا من أمن المنطقة بالنسبة إلى سوريا.

وشدد الشيباني على وقوف دمشق إلى جانب دول الخليج، في مواجهة ما وصفه بالميليشيات العابرة للحدود، معتبرًا أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن التعامل مع التحديات التي تواجهه بصورة منفصلة.

ويأتي التصريح في إطار التحركات السورية الرامية إلى توسيع علاقاتها الإقليمية وتعزيز التعاون مع دول الخليج والقوى الإقليمية، فيما لا تزال إمكانية انضمام سوريا إلى التحالف قيد الدراسة والبحث.