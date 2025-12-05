نعيم قاسم: حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه

قال الأمين العام لحزب الله اليوم الجمعة، إن"حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه"مشيرا إلى أن"المشاركة بشخصية مدنية في لجنة ’الميكانيزم’ سقطة إضافية للحكومة اللبنانية وتنازلا مجانيا لإسرائيل"، وتابع "الداخل اللبناني، الجميع قد يغرق".

وأكد نعيم قاسم على أن"على الحكومة دراسة خطواتها جيدا قبل غرق السفينة بالجميع"، ويّد نعيم قاسم "قرار الدولة اللبنانية بانتهاج طريق الدبلوماسية مع إسرائيل".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن جلسة المحادثات الأولى برئاسة مدنيين بين بلاده وإسرائيل كانت "إيجابية"، داعياً إلى البناء عليها "لإبعاد شبح حرب ثانية"، ورحّب عون بأي دولة تبقي قوات بجنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لافتاً إلى أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني بل كل الأراضي، مشيرا إلى أنه "اختار المفاوضات مع إسرائيل لتجنب العنف".

ومن جهته استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدا من سفراء الدول، أمس الخمس، عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأعرب رجّي عن تقديره لدعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدائم للبنان، وللدور الذي أطلعت به قوات اليونيفيل ولتضحيات جنودها طوال السنوات الماضية، مشيرا الى أن البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.