الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلحين اثنين في حادث "غير مألوف" قرب الحدود الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن مقتل مسلحين اثنين ليلًا في حادثة "غير مألوفة" على طول الحدود الشمالية، بعد أن اقتربا من السياج الحدودي اللبناني لمسافة بضع مئات من الأمتار.

ووفقًا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، رصدت فرق المراقبة التابعة له المشتبه بهما حوالي الساعة الثالثة فجرًا قرب قرية يارون اللبنانية، وهما يسيران جنوبًا باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأفاد الجيش أن الرجلين كانا مسلحين وعلى بُعد يتراوح بين 300 و500 متر من الحدود، وهو اقتراب غير معتاد من السياج.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب العسكري فورًا، ما دفع فرق الدفاع المحلية في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة دوفيف وماتات وبرعام إلى الانتشار عند بواباتها وانتظار المزيد من التعليمات.وأوضح الجيش أن فرق المراقبة والقوات البرية التابعة له راقبت الرجلين عن كثب طوال الحادث، حيث شوهدا يختبئان تحت شجرة.

وفي غضون دقائق، بحسب الجيش الإسرائيلي، استُهدف المسلحان بنيران طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من القوات العاملة في المنطقة. وبعد رصد أي تحركات أخرى في الموقع، أفاد الجيش أنه تم استهداف الرجلين مرة أخرى وقتلهما.

أصدر قائد الفرقة 91 التابعة للجيش الإسرائيلي أوامره للقوات بعدم إغلاق ملف الحادث أو إعلان عودة العمليات إلى طبيعتها حتى تتأكد القوات الميدانية من وجود الجثث، وفقًا لما أفاد به الجيش. وقد جاء هذا التأكيد في حوالي الساعة الخامسة صباحًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ظل على اتصال مباشر طوال فترة الحادث مع منسقي الأمن المحليين وفرق الاستجابة السريعة المدنية في المناطق المعنية.