ذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، اليوم الجمعة، أن "ناقلة نفط تعرضت لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به". وأوضح الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحاول "المرور بشكل سري شمال جزيرة غانم، خارج ممرات الملاحة المعتمدة"، حين اصطدمت باللغم. وأضاف البيان أن ناقلة أخرى كانت ترافقها اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة أدراجها.

ووفقاً للبيان، فإن عدد ناقلات النفط التي تحاول عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير مصرح بها "انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن "هذا يعكس السلطة والسيطرة المطلقة التي تفرضها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري على القطاعين الشرقي والغربي لمضيق هرمز".

وفي يوم الثلاثاء، وخلال مراسم العفو السنوي عن "ديك رومي" بمناسبة عيد الشكر، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري الذي تفرضه بلاده بأنه "أعظم حصار بحري في التاريخ"، مشيراً إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حالياً تفوق ما كانت عليه قبل بدء الحرب.

وقال ترامب: "لم تتمكن أي سفينة إيرانية من اختراق الحصار منذ فرضناه"، مستثنياً ما أسماه "فترة تعليق مؤقتة".

وفي تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ادعى الحرس الثوري أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية، مما أدى إلى انفجارهما واشتعال النيران فيهما داخل مضيق هرمز.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، بأن الجيش نشر أنظمة جديدة وقام بتحديث الأنظمة القائمة لتعزيز عمليات المراقبة والسيطرة على المضيق. وحذر من أن السفن التي تعبر المضيق دون تنسيق مع القوات الإيرانية باتت تواجه مخاطر أكبر، مشيراً إلى تعرض بعضها للاصطدام بألغام بحرية خلال الأسابيع الأخيرة.