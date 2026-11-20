تعمل قطر على طرح قرار جديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز الحماية الدولية للوسطاء والمفاوضين وغيرهم من المشاركين في جهود تسوية النزاعات، بما في ذلك المفاوضات التي تشمل جماعات مسلحة. وفقاً لتقارير. وقد أثارت هذه المبادرة -التي خضعت بالفعل لجولة أولية من المشاورات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- مخاوف في إسرائيل بشأن تداعياتها المحتملة على العمليات العسكرية ضد الحركات التي تشارك في مفاوضات دبلوماسية.

ويأتي هذا المقترح بعد أكثر من عام على الضربة التي شنتها إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول 2025 ضد قادة حركة حماس في الدوحة؛ وهي الواقعة التي قوبلت بانتقادات دولية وأدت إلى إعادة تسليط الضوء على دور قطر كوسيط بين إسرائيل وحماس.

يدين مشروع القرار بشدة الهجمات والتهديدات وأعمال العنف التي تستهدف الوسطاء والمفاوضين وفرق الوساطة وطواقم الدعم وممثلي المجتمع المدني المشاركين في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات المسلحة. كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد المشاركين في عمليات الوساطة، وذلك تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ومن شأن الإطار المقترح أن ينطبق بشكل واسع على جهود الوساطة الدولية، بما في ذلك تلك التي تشمل منظمات مسلحة وأطرافاً أخرى منخرطة في نزاعات. وعلى الرغم من أن مسودة القرار لا تذكر صراحةً إسرائيل أو حركة حماس أو الضربة التي وقعت في قطر في سبتمبر/أيلول 2025، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تُستخدم صياغته العامة لزيادة الضغوط الدبلوماسية الدولية على إسرائيل. تخشى إسرائيل، على وجه الخصوص، من إمكانية الاستناد إلى هذا القرار في نزاعات مستقبلية تتعلق بقدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر في منظمات إرهابية يشاركون في الوقت ذاته في مفاوضات.

وتعكس هذه المخاوف الدور الذي تلعبه قطر منذ فترة طويلة في الوساطة لإجراء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة باتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وإلى جانب توفير الحماية للوسطاء، يتضمن المقترح بنوداً تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب التي تعيش تحت حكم استعماري أو احتلال أجنبي.

كما يركز النص بشكل كبير على توسيع نطاق مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات أممية أخرى في عمليات الوساطة الدولية.وقد تضفي هذه البنود أهمية دبلوماسية أوسع على القرار، تتجاوز مجرد توفير الحماية للأفراد المشاركين في المفاوضات.ومع ذلك، لا يزال المقترح قيد المناقشة، ولم تتفق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد على صياغته النهائية.

يعكف مسؤولون إسرائيليون على دراسة التداعيات القانونية والدبلوماسية المحتملة لهذا القرار المقترح، في الوقت الذي يتابعون فيه المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وتتمثل المخاوف الرئيسية في القدس في احتمال استخدام هذه المبادرة مستقبلاً للطعن في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد عناصر إرهابية تشارك في جهود الوساطة، حتى وإن ظل هؤلاء الأفراد مرتبطين بمنظمات مسلحة.وحتى الآن، أنهى مشروع القرار جولة أولية من المشاورات، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمده بعد.

وتواصل إسرائيل تقييم هذا المقترح، في حين تسعى قطر لحشد دعم دولي لتوفير حماية أوسع تشمل الوسطاء والمشاركين في المفاوضات المتعلقة بالنزاعات المسلحة.