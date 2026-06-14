رغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، لا تزال عدة ملفات جوهرية عالقة بين الجانبين، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاح مذكرة التفاهم المنتظر توقيعها قريباً، بحسب تقرير لشبكة "سي ان ان"

وكشفت مصادر دبلوماسية وأخرى مطلعة على المفاوضات عن استمرار وجود تباينات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من القضايا الأساسية، من بينها مستقبل مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

ويبرز ملف مضيق هرمز كأحد أكثر القضايا حساسية، إذ تؤكد الولايات المتحدة ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم فرض رسوم على حركة السفن، بينما تتمسك إيران بإدارة المضيق وحقها في تنظيم الخدمات المرتبطة بحركة العبور.

كما لا يزال مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية، حيث تشير واشنطن إلى ضرورة تفكيك البرنامج النووي ونقل أو التخلص من المواد المخصبة، في حين تصر طهران على حقها في التخصيب وترفض أي إجراءات تمس سيادتها النووية قبل استكمال المفاوضات الفنية.

وفي ملف العقوبات، تربط الإدارة الأمريكية أي تخفيف للإجراءات الاقتصادية أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالتزام طهران ببنود الاتفاق، بينما تؤكد إيران أن رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة يمثلان جزءاً أساسياً من أي تفاهم نهائي.

كما يحيط الغموض بملفات إقليمية أخرى، من بينها الوضع في لبنان، حيث تؤكد طهران أن الملف اللبناني حاضر ضمن التفاهمات المطروحة، في وقت تتمسك إسرائيل بفصل المسار اللبناني عن أي اتفاق يتعلق بالملف الإيراني.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن نجاح أي اتفاق مستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الطرفين على تجاوز هذه الخلافات، والتوصل إلى صيغة توازن بين المطالب الأمنية والاقتصادية والسياسية لكل منهما.