أفادت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري أفادت اليوم (الخميس) بتفاصيل الاتفاق المتبلور، والتي تختلف بشكل ملحوظ عما تم الإبلاغ عنه حتى الآن. في إطار التقرير في وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من النظام، تم الإبلاغ بأنه سيُمنع مرور السفن والشحنات، سواء العسكرية أو المدنية، التابعة للولايات المتحدة أو لإسرائيل ، بالإضافة إلى السفن التي شاركت في عمليات ضد "جبهة المقاومة".

كما أفيد أن مخالفي القانون سيعاقبون بغرامة تصل إلى 20% من قيمة الشحنة، وأن الحكومة في إيران، بالتعاون مع القوات المسلحة، ستتولى المسؤولية عن الملاحة، الإشراف والأمن.

في تقرير وكالة "فارس" نُقل عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله: "في إطار المخطط الذي نوقش مع إيران، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الحركة في مضيق هرمز عبر المسارين الشمالي والجنوبي". ووفقًا لتلك التصريحات في الإعلام الإيراني، سيكون المسار الشمالي القريب من إيران مخصصًا للدخول، والجنوبي القريب من عُمان مخصصًا للخروج.

وأضاف المصدر الإيراني في الاقتباس الذي ورد في التقرير: "بعد انتهاء الفترة التي ستحدد في الاتفاق، ستتم الحركة في هرمز فقط عبر المسار الأوسط، حيث ستدار الدخول إلى هرمز فقط من قبل إيران، أما الخروج فسيُدار بشكل مشترك من قبل إيران وعُمان".

وفقاً لما نشرته الوكالة الإيرانية، سيتم تحديد الرسوم التي ستُفرض على السفن مقابل خدمات مختلفة مثل التأمين، التزويد بالوقود والمدفوعات البيئية، وسوف يتأثر مقدارها بحجم الخدمات التي تقدمها إيران. وبخصوص مقدار الرسوم، قال مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز: "إيران ترغب في فرض رسوم تتراوح بين 5-7% من قيمة حمولة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز". ويشير التقرير إلى أن في عُمان يتحدثون عن رسم بنسبة 3%، بينما تعارض الولايات المتحدة بشدة فرض أي رسوم من هذا النوع.