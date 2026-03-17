أجرى رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مقابلة حصرية مع مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية، عميحاي شتاين، التي بُثت مساءالاثنين. كشف زيلينسكي خلالها أن تكنولوجيا روسية تم دمجها في الطائرات الإيرانية المسيّرة التي هاجمت في الشرق الأوسط.

"التعاون العسكري بين موسكو وطهران يرتقي إلى مرحلة جديدة ويهدد بشكل مباشر أمن المنطقة". كشف زيلينسكي هذا المساء أنه خلال فحص حطام طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" أُسقِطت مؤخرًا في إحدى دول الشرق الأوسط - وُجدت مكونات من صنع روسي. وقال: "لقد اكتسبوا خبرة ملطخة بالدماء على حساب مواطنينا".

بحسب الرئيس الاوكراني، فإن النتائج تثبت أن إيران لا تملك قدرة إنتاج مستقلة وكاملة لهذه الأدوات، وأنها تعتمد على الدعم التكنولوجي الروسي المباشر الذي يعزز من فتكها.

"أوكرانيا أصبحت حقل تجارب"

وصف زيلينسكي في كلمته واقع بلاده بأنها "حقل تجارب" للصناعة العسكرية الإيرانية. وأشار إلى فجوة هائلة بين قدرات "شاهد" في بداية الحرب في أوكرانيا وبين النماذج التي يتم تشغيلها اليوم.

ووفقا له، في كل مرة يطور فيها الجيش الأوكراني تقنيات دفاعية جديدة، يستخلص الإيرانيون والروس الدروس ويعملون على تحسين الطائرات المسيّرة. وأكد أنه في 99% من الحالات، هذه التجارب العملياتية نُفذت ضد أهداف مدنية وعلى حساب دماء سكان أوكرانيا، بهدف تحسين دقة الأسلحة تحضيرًا لاستخدامها المستقبلي في ساحات أخرى.

تهديدات من طهران؟ "نحن لا نخاف"

رداً على التهديدات المباشرة الموجهة إليه من قبل النظام في طهران، وذلك إثر عروض المساعدة التي قدمها لدول الخليج، أوضح زيلينسكي أنه لا يتأثر بالرسائل العدائية. وأشار إلى أن أوكرانيا تعيش تحت تهديدات مشابهة بشكل مكثف خلال السنوات الأربع الأخيرة، وإلى حد ما على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، منذ بداية التدخل الروسي في البلاد.

"نحن لا نخاف من مثل هذه الرسائل"، أوضح الرئيس. وأضاف أن طموحه الرئيسي هو أن يوقف العالم العدوان الإيراني-الروسي في أسرع وقت ممكن، لمنع المزيد من الخسائر في حرب طويلة لا تخدم أحداً.

بين الشعب الإيراني ونظام الملالي

زيلينسكي تطرق أيضًا للشعب الإيراني نفسه، مع إحداث فصل تام بينه وبين نظام الملالي. وبحسب قوله، فإن العديد من المواطنين في إيران يرغبون في أن يعيشوا حياة طبيعية وحرة، لكنهم أسرى لنظام يختار استثمار موارده في حروب إقليمية وتطوير أسلحة قاتلة بدلًا من رفاهية مواطنيه.