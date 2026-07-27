غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن على متن طائرته من قاعدة نيفاتيم الجوية، استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات المواجهة مع إيران.

وجاءت الرحلة وسط إجراءات سرية غير مسبوقة فرضها مكتب نتنياهو حول تفاصيل السفر، إذ لم يتم الإعلان مسبقًا عن موعد الإقلاع من إسرائيل أو موعد الوصول المتوقع إلى الولايات المتحدة، كما لم يُكشف عن موقع الإقلاع.

وبعد إقلاع الطائرة، نشر نتنياهو رسالة مصورة من داخل طائرة "جناح صهيون"، قال فيها إن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعماله خلال لقائه مع ترامب، واصفًا التوقيت الحالي بأنه "أوقات معقدة".

ويأتي اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب في ظل ترقب واسع بشأن السياسة الأمريكية تجاه إيران، والخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة.