هل تستعد واشنطن لضربة كبرى ضد إيران؟ تحذير أميركي يرفع مستوى التوتر

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرًا لرعاياها الموجودين في البلاد، دعتهم فيه إلى رفع مستوى الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إلغاء رحلات جوية، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان رسمي إن المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط مطالبون بـ"توخي الحذر واليقظة المتزايدة"، والاستعداد لاحتمال إغلاق مؤقت للمجال الجوي أو حدوث تغييرات في جداول الرحلات، مشيرة إلى أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها أو ألغت بعض الخطوط.

كما أوصت السفارة الأميركيين الموجودين في المنطقة بدراسة إمكانية المغادرة، أو الاستعداد لمغادرة المنطقة في حال حدوث تصعيد أمني.

تصعيد متواصل في ملف إيران

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه التقارير حول استعدادات أميركية لخيارات عسكرية جديدة ضد إيران، وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وذكرت تقارير إعلامية أن القيادة المركزية الأميركية أنهت إعداد خطط عسكرية تتضمن إمكانية تنفيذ ضربات واسعة ضد مواقع صاروخية إيرانية، إلى جانب بحث خيارات تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، في حال صدور قرار سياسي بالمضي قدمًا.

كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية، فيما لم تؤكد واشنطن بشكل رسمي أي موعد أو قرار نهائي بشأن تنفيذ عملية عسكرية.

طهران تتهم واشنطن وتتوعد

من جهتها، اتهمت قيادات عسكرية إيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوترات الإقليمية ودعم إسرائيل، محذرة دول المنطقة من الانخراط في أي تحركات تعتبرها طهران معادية.

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبداللهي، إن أي دولة تشكل "حاجزًا أمام العدو" قد تتأثر بتداعيات المواجهة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إقليمية.

وفي حادث منفصل، أعلنت السلطات الإيرانية أن انفجارًا وقع في منطقة إسلام آباد ناجم عن قذيفة مدفعية قديمة، فيما لم تربط الحادث بالتطورات العسكرية الجارية.

توتر في الخليج والبحر الأحمر

وفي سياق التوترات الإقليمية، أعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد اعترضت صواريخ إيرانية، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع انفجار بالقرب من ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان دون تسجيل أضرار في السفينة.

وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة أبلغ عن انفجار ورذاذ كبير بالقرب من السفينة، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الحادث ودعت السفن في المنطقة إلى توخي الحذر.

كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان تحت حماية فرقاطة إيطالية، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية.

خيارات لضغط أكبر على إيران

وتبحث الإدارة الأميركية، وفق تقارير إعلامية، توسيع الضغط على طهران من خلال استهداف قدراتها العسكرية والاقتصادية، وسط مخاوف من رد إيراني قد يؤثر على منشآت الطاقة في الخليج وأسواق النفط العالمية.

ولا تزال واشنطن تدرس تداعيات أي عملية واسعة، في ظل تحذيرات من أن تصعيد المواجهة قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.