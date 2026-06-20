جي دي فانس: إسرائيل شريك مهم لكن القرار النهائي يجب أن يخدم أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على الشراكة الاستراتيجية، لكنه شدد على أن القرارات الأمريكية يجب أن تُبنى في المقام الأول على المصالح الأمريكية الوطنية.

وأوضح فانس، خلال تصريحات تناول فيها طبيعة العلاقات بين واشنطن وحلفائها، أن إسرائيل، شأنها شأن دول أخرى، تسعى إلى التأثير في السياسة الأمريكية، معتبراً أن ذلك يعد جزءاً من طبيعة العلاقات الدولية بين الدول الحليفة.

وأضاف أن على القادة الأمريكيين التعامل بحذر عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية، لضمان أن تكون منطلقة من المصالح الأمريكية، وليس من مصالح أي دولة أخرى. وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية لا تعني بالضرورة تطابقاً كاملاً في المصالح أو المواقف السياسية.

كما تطرق فانس إلى الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أنه سبق أن دافع عن توجهات الرئيس الأمريكي في هذا الملف، موضحاً أنه يرفض الربط التلقائي بين الموقف الإسرائيلي وأي قرار تتخذه الولايات المتحدة، مؤكداً أن رأي إسرائيل مهم، لكنها تبقى دولة مستقلة ذات مصالحها الخاصة.