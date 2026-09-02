تقرير يكشف تعاونًا سريًا بين روسيا وإيران لتطوير صواريخ كروز فرط صوتية

بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الثلاثاء) بتقديم المساعدة للجيش الإيراني في تطوير "معدات ضرورية" خلال الحرب ضد الولايات المتحدة، أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن المعدات الضرورية التي تحدث عنها بوتين هي صواريخ كروز فرط صوتية متقدمة.

تعد هذه واحدة من أهم عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة من موسكو إلى طهران، والتي بدأت في عام 2023. وقد قام البرنامج السري متعدد السنوات، الذي يحمل الاسم الرمزي C430L، بتجنيد بعض خبراء الصواريخ الأكثر خبرة في روسيا لمساعدة إيران على تطوير فئة جديدة من الأسلحة القادرة على تهديد حاملات الطائرات الأمريكية والسفن الحربية الأخرى في الشرق الأوسط.

الهدف الرئيسي لـ C430L هو مساعدة إيران في تطوير نظام دفع من نوع رامجت (ramjet) - محرك يسمح لصواريخ كروز بالحفاظ على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت بعدة مرات. قال خبراء صواريخ وجيش إن التكنولوجيا تهدف تقريبًا بشكل مؤكد إلى صواريخ كروز المضادة للسفن وللهجمات البرية.