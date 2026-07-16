اغتيال قياديين بارزين في حماس بغارات على خان يونس ومدينة غزة

أفادت مصادر خاصة بمقتل ناشطين بارزين في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارات استهدفت مناطق في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، قُتل أنس حمدان في قصف استهدف منطقة خان يونس، وهو صهر رافع سلامة، القيادي في كتائب القسام الذي قُتل سابقًا برفقة محمد الضيف، وكان حمدان يشغل مسؤول الإعلام في كتائب القسام بمنطقة خان يونس.

كما أفادت المصادر بمقتل نهاد عروق في قصف بمدينة غزة، وهو أحد عناصر النخبة، وذكرت مصادر مرتبطة بالحركة أنه شارك في أحداث السابع من أكتوبر وعمليات اختطاف إسرائيليين، بينها عملية أسر الجندي أورون شاؤول، وأنه نجا من عدة محاولات اغتيال خلال الحرب.