أجلت قوات الأمن الإسرائيلية 23 مواطنًا إسرائيليًا من وسط مدينة نابلس، في الضفة الغربية، اليوم السبت، بعد ورود بلاغات عن وجودهم في وضع يُهدد سلامتهم. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فإن "هؤلاء الأشخاص صمٌّ وبكم، وقد دُعوا لتناول الغداء في منزل أحد سكان نابلس الفلسطينيين، وهو أيضًا أصمٌّ وبكم. ثم دخلت المجموعة المدينة الفلسطينية في ست سيارات تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية".

وأُحيلت القضية إلى شرطة قضاء يهودا والسامرة لمزيد من التحقيق.

وقد أُعلن حالة التأهب بعد أن أبلغ فلسطينيون قوات الأمن بوجود إسرائيليين في المدينة "يُشكلون خطرًا حقيقيًا على حياتهم". وفور تلقي البلاغ، تدخل ضباط من مركز التنسيق العسكري الإسرائيلي في السامرة لضمان حمايتهم وتنظيم إجلائهم. وبحسب التقارير الأولية، فقد تم أيضًا حشد آليات الأمن الفلسطينية. واعترضت السلطات الفلسطينية الإسرائيليين قرب مركز للشرطة الفلسطينية قبل تسليمهم إلى قوات الأمن الإسرائيلية عبر قنوات التنسيق القائمة بين الجانبين.

أكدت السلطات الإسرائيلية مجدداً أن دخول المواطنين الإسرائيليين إلى المناطق المصنفة "أ" في الضفة الغربية محظور بموجب القانون الإسرائيلي، وتُعتبر هذه المناطق خطرة. وتخضع هذه المناطق للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.