تعرضت سائحة إسرائيلية تبلغ من العمر 80 عامًا، كانت قد وصلت إلى باريس لقضاء عطلة عائلية، لاعتداء فجر اليوم الجمعة من قبل رجل اقتحم غرفتها في الفندق بوسط المدينة وانهال عليها بالضرب المبرح على وجهها.

ووقع الحادث المروع عندما دخل المهاجم غرفة السيدة بينما كانت بمفردها، وبدأ بضربها بعنف، وفقًا لتقارير محلية. بدأت السيدة بالصراخ طلبًا للمساعدة، فهرع أفراد عائلتها الذين كانوا في غرف مجاورة إلى المكان، وتمكنوا من إيقاف المهاجم والسيطرة عليه. وقامت الشرطة المحلية، التي استدعاها موظفو الفندق، باعتقال الرجل في الموقع.

ونتيجةً لهذا الاعتداء الشديد، نُقلت السيدة المسنة إلى المستشفى وهي تعاني من كسور متعددة في الوجه وإصابات خطيرة، وستخضع الآن لسلسلة من العمليات الجراحية. ونظرًا لتعقيد حالتها الصحية، يسعى أفراد عائلتها جاهدين لنقلها جوًا إلى إسرائيل على وجه السرعة لإجراء العمليات الجراحية. تشير التحقيقات في الحادث والفحوصات الأولية إلى أن المهاجم كان في حالة سُكر شديد، ولم يكن على دراية بجنسية الضحية الإسرائيلية

وفي السياق قالت وزارة الخارجية الأإسرائيلية في بيان "تعرضت امرأة إسرائيلية كانت تقيم في فندق بباريس لهجوم الليلة الماضية. فور تلقي البلاغ، تواصلت القنصلية الإسرائيلية في باريس وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية بشكل مستمر مع المرأة وعائلتها، وتعملان مع السلطات المحلية لمتابعة القضية وتقديم كل الدعم الممكن لها. تجدر الإشارة إلى أنه من خلال ملابسات القضية حتى الآن، لا يبدو أن هذا الهجوم ذو دوافع معادية للسامية."