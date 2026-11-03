الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار ترامب وقف المساعدات الأمنية الأميركية

أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار وقف المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل حتى نهاية العام، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب المعطيات، فإن الاتفاق الأمني بين واشنطن وتل أبيب لا يزال ساري المفعول حتى عام 2028، فيما يدرس الجيش الإسرائيلي تداعيات إعلان ترامب وانعكاساته المحتملة.

ومن المتوقع أن يؤثر تنفيذ هذه الخطوة، في حال المضي بها، على صفقات تسليح وتعاون أمني مستقبلية بين الجانبين، في ظل عدم وضوح آلية تطبيق القرار وتفاصيله حتى الآن.