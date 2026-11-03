الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار ترامب وقف المساعدات الأمنية الأميركية
ترامب: "قد نضطر إلى شن هجوم على جبل الفأس، ويمكننا القيام بذلك في غضون ساعة" • قال ستيف ويتكوف إن واشنطن ستتوسط في محادثات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل في أبو ظبي
أخبار في الوقت الحقيقي، 03.11.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، والتحديثات المتواصلة، وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: مسؤولون أمريكيون يؤكدون لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم على جزيرة قشم جنوبي إيران الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء). وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه والرئيس ترامب «متفائلان بأننا سنتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين». وقال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة ستتوسط في محادثات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستُعقد الأسبوع المقبل في أبوظبي.
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الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار ترامب وقف المساعدات الأمنية الأميركية
أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار وقف المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل حتى نهاية العام، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب المعطيات، فإن الاتفاق الأمني بين واشنطن وتل أبيب لا يزال ساري المفعول حتى عام 2028، فيما يدرس الجيش الإسرائيلي تداعيات إعلان ترامب وانعكاساته المحتملة.
ومن المتوقع أن يؤثر تنفيذ هذه الخطوة، في حال المضي بها، على صفقات تسليح وتعاون أمني مستقبلية بين الجانبين، في ظل عدم وضوح آلية تطبيق القرار وتفاصيله حتى الآن.
تقرير: واشنطن توافق على مسودة مذكرة تفاهم قطرية مع إيران بشأن الملف النووي والأصول المجمدة
أفادت صحيفة «العربي الجديد» القطرية، نقلًا عن مصادر مقربة من فريق الوساطة، بأن الولايات المتحدة وافقت على مسودة مذكرة التفاهم التي قدمها الوفد القطري إلى إيران أمس.
وبحسب التقرير، أطلع فريق الوساطة السعودية والإمارات على مضمون المذكرة، التي حظيت بموافقتهما، فيما قدمت واشنطن وطهران تنازلات متبادلة بشأن الملف النووي الإيراني والأصول الإيرانية المجمدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الموافقة تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 3500 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات فريق القتال التابع للواء السابعاا أنهت ثمانية أشهر من العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنها دمرت نحو 3500 بنية تحتية تابعة لحزب الله، وقضت على نحو 400 من عناصره.
وأوضح الجيش أن القوات عملت في مناطق وادي السلوقي والقنطرة والليطاني، ودمرت، بالتعاون مع وحدة الهندسة الخاصة «يهلوم»، ما وصفه بملاجئ ومواقع محصنة، قال إنها كانت جزءًا من شبكة أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض أنشأها حزب الله بتمويل إيراني.
وأضاف البيان أن القوات عثرت خلال عملياتها على مئات الوسائل القتالية، إلى جانب تدمير البنى التحتية التي قال إنها استخدمت لأغراض عسكرية.
ترامب: سنوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل حتى نهاية العام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف تقديم المساعدات المالية لإسرائيل حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تل أبيب لم تعد بحاجة إلى هذا الدعم.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات شيكل ستتوقف، مضيفًا: «قال بيبي (بنيامين نتنياهو) إن ذلك سيكون مناسبًا، فهم لم يعودوا بحاجة إلى هذه المساعدات».
التلفزيون الإيراني: ممثل خامنئي يزور أنفاق الصواريخ التابعة للبحرية في جنوب إيران
https://x.com/i/web/status/2117565939248193949
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أفاد التلفزيون الإيراني بأن حجة الإسلام حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، زار أنفاق الصواريخ التابعة للقوات البحرية في جنوب إيران.
تقارير من إيران: سقوط طائرتين مسيرتين قبالة جزيرة قشم جنوب البلاد
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رويترز: مسؤول إيراني: إيران والولايات المتحدة بعيدتان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وطهران لن تقبل بالمطالب الأمريكية المفرطة.
أفادت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن طائرة قطرية تقل عدداً من المسؤولين القطريين أقلعت من طهران. ويبدو أنها كانت تقل وفداً قطرياً برئاسة مستشار رئيس الوزراء القطري.
قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بعد الهجوم على جزيرة قشم في إيران: "قد نضطر إلى مهاجمة جبل مكوش، لكن الأمر ليس خطيراً، يمكننا القيام بذلك في غضون ساعة. هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، والإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الضربة الأمريكية على جزيرة قشم كانت دفاعية، واستهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض-جو إيرانية كانت تستخدم صواريخ مضادة للطائرات أمريكية.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة شنت هجوماً على جزيرة قشم في مضيق هرمز، ضمن سلسلة من الضربات السرية ضد إيران.
ووفقاً للتقرير، كانت هذه سلسلة من الانفجارات الصغيرة على نطاق محدود، تهدف إلى منع إيران من مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وقد أُبقيت الهجمات سرية حتى لا تُفسَّر على أنها بداية لحملة عسكرية واسعة النطاق، وحتى لا تُعرقل المفاوضات الجارية مع إيران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من الليلة سماع دوي خمسة انفجارات في الجزيرة.
أعلن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة ستتوسط في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا المقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر في أبو ظبي. وستتناول هذه المحادثات الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: "أجرينا عدة محادثات مع الإيرانيين، وأنا والرئيس متفائلان للغاية بإمكانية التوصل إلى اتفاق."
ترامب: "أسعار النفط تتراجع بشكل حاد، حيث انخفضت بنحو 10 دولارات للبرميل - وهو رقم قياسي - لأن الناس يعتقدون أنه لن تكون هناك حرب مع إيران. إيران ترغب في إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن. وهذا ممكن."