أقرب الحلفاء، الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب في الحروب العالمية، يجدون أنفسهم في علاقة معقدة - أقل ما يقال عنها.

الولايات المتحدة، التي توسّع حدود تعريفها كقوة غربية، تواجه برودًا من شريكتها الأسطورية لندن، ما دفع الرئيس ترامب لوصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"الخاسر" في محادثات مغلقة، وذلك وفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية.

وفقًا لما نُشر، قال ترامب عن رئيس الوزراء البريطاني: "لم يعد له مستقبل، مستقبله السياسي يعتمد على أصوات المسلمين في المملكة".

خيبة أمل ترامب من ستارمر ليست سرًا. في البداية، قرر رئيس وزراء بريطانيا عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها، وعلى رأسها القاعدة الاستراتيجية دييغو غارسيا، لمهاجمة إيران.

بعد عدة أيام من الضغط والهجوم على قواعدها في قبرص، ستارمر تراجع وقرر السماح باستخدام القاعدة. الولايات المتحدة ستستخدم قواعد بريطانيا لـ"ضربات دفاعية"، لكن الضرر الصوري قد حدث بالفعل.

في هذه الأثناء، يتساءل العديد من البريطانيين لماذا يدير رئيس وزرائهم ظهره للشريك الأمريكي القديم، وينجرف نحو أيديولوجيات لا تمثل التاريخ الغني لشعبه.