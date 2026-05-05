ايران تنفي استهداف الإمارات وتتوعد برد "ساحق" في حال الرد

تشهد منطقة الخليج تصاعدًا في التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصريحات وتحركات إيرانية أثارت اهتمامًا دوليًا بشأن مستقبل حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران تنفي تنفيذ أي هجمات خلال الأيام الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة، وأكد مقر حاتم الأنبياء، قائد قوات الطوارئ الإيرانية، أن "قوات الجمهورية الإسلامية لم تستخدم صواريخ أو طائرات مسيّرة ضد الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة. إن تقرير وزارة الدفاع الإماراتية عارٍ عن الصحة تمامًا". وحذّر المقر أيضًا من أنه "إذا اتُخذت أي خطوات من الأراضي الإماراتية ضد جزر إيران وموانئها وسواحلها، فسنردّ عليها ردًّا ساحقًا".

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن طهران بدأت بتطبيق آلية جديدة لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز، تتضمن إرسال إشعارات مسبقة لشركات الملاحة بخصوص قواعد العبور، مع اشتراط الحصول على تصاريح قبل دخول الممر البحري.

كما حذرت جهات مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني من أن أي تغيير في المسارات المعلنة للسفن قد يُعتبر تهديدًا للأمن البحري، وسيُقابل بإجراءات ردع، وفق تعبيرها.

وفي المقابل، أعلنت ألمانيا استعدادها للمساهمة في جهود حماية الملاحة في المضيق بعد انتهاء أي تصعيد عسكري، في إطار مساعٍ دولية لضمان حرية المرور البحري. كما شددت تصريحات دبلوماسية على أهمية منع تصاعد التوتر في المنطقة والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، حالة من الترقب المتزايد لأي تحركات قد تؤثر على أمن الملاحة الدولية.