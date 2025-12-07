قطر تثير الجدل: لا تمويل لإعادة الإعمار في غزة بعد الدمار الإسرائيلي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، يوم الأحد، إن قطر لا تمول حركة حماس، مؤكداً أن دور بلاده يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وقف إطلاق النار بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع المعلق الأمريكي تاكر كارلسون على هامش منتدى الدوحة 2025، حيث أوضح الشيخ محمد أن العلاقات بين قطر وحماس بدأت منذ أكثر من عشر سنوات بناءً على طلب الولايات المتحدة لتسهيل قنوات الوساطة ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن المكتب القطري لحماس كان يُستخدم فقط للاتصال وتسهيل المساعدات لغزة.

وأكد الوزير القطري أن المزاعم حول تمويل قطر لحماس لا أساس لها، وأن جميع المساعدات كانت موجهة لشعب غزة تحت إشراف شفاف ومعتمد من الولايات المتحدة، وبموافقة وإشراف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وأجهزتها الأمنية.

وشدد الشيخ محمد على أن الهجمات السياسية على قطر تهدف إلى تشويه دورها كوسيط يسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن قطر ستواصل دعم الفلسطينيين لكنها لن تتحمل تكاليف إعادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

يُذكر أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه كل من تركيا ومصر وقطر، وبمساندة الولايات المتحدة، بدأ في 10 أكتوبر\كانون ثاني 2025، بعد حرب إسرائيلية دامت عامين أودت بحياة أكثر من 70,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت نحو 171,000 آخرين.