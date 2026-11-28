انتقد الحاخام الأكبر فينحاس غولدشميت، رئيس "مؤتمر الحاخامات الأوروبيين"، بشدة تصريحات أدلى بها عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وذلك في مقابلة نشرها موقع "واينت"، عقب اجتماع للمنظمة في مدينة ستراسبورغ. وقد خصّ المسؤول الديني بالذكر كلاً من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهماً إياهما بعدم إدراك عواقب مواقفهما على أمن اليهود المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة. ويرى غولدشميت أن بعض التصريحات الصادرة عن وزراء قد تعرض حياة اليهود للخطر.

كما أعرب غولدشميت عن خلافه مع وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي بشأن تقاربه مع بعض التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، ولا سيما حزب البديل من أجل ألمانيا. وأشار الحاخام الأكبر إلى أنه نقل مخاوفه هذه مباشرة إلى الوزير الإسرائيلي.

ووفقاً للتقرير، أبدى عدد من القادة الدينيين الأوروبيين -خلال لقاءاتهم في ستراسبورغ- قلقهم إزاء التداعيات التي قد تخلفها السياسة الإسرائيلية على مجتمعاتهم.

يُذكر أن أعضاء "مؤتمر الحاخامات الأوروبيين" اجتمعوا في عاصمة منطقة الألزاس (ستراسبورغ) في الفترة ما بين 22 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث جددوا الثقة في فينحاس غولدشميت رئيساً للمنظمة لولاية رابعة مدتها خمس سنوات؛ وقد جاءت إعادة انتخابه بموافقة إجماعية من أعضاء اللجنة الدائمة. كما شهد التجمع نقاشات في البرلمان الأوروبي بحضور شخصيات دينية، بمن فيهم الحاخامات الأكبر لإسرائيل. وقد تمحورت المواضيع التي نوقشت حول حماية المؤسسات اليهودية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومكافحة معاداة السامية.