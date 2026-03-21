إطلاق حوالي 80 صاروخا في وقت واحد: كيف يعمل الصاروخ العنقودي الإيراني؟

تسبب الصاروخ العنقودي، أو الصاروخ المتشظي كما يعرفه معظمنا، في دمار هائل في جميع أنحاء البلاد خلال الحرب مع إيران، ولكنه لحسن الحظ لم يتسبب في أي وفيات حتى الآن. ولكن ما معناه الحقيقي، وكيف يختلف عن الصاروخ الباليستي؟

بينما يميل الكثيرون إلى اعتبار الصواريخ الباليستية كتلة واحدة ضخمة من المتفجرات، يعمل الصاروخ العنقودي بطريقة متطورة مصممة لتحدي أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدمًا. تبدأ عملية الإطلاق كأي صاروخ باليستي عادي، حيث ينطلق إلى ارتفاع شاهق ويطير بسرعة هائلة بين القارات. ويحدث التحول بمجرد أن يبدأ الصاروخ مرحلة الهبوط.

قبل أن يصل إلى النقطة التي تستطيع أنظمة الاعتراض إصابته فيها بفعالية، يفتح الصاروخ حمولته ويطلق عشرات الصواريخ الصغيرة من داخله - ما بين 20 و80 صاروخًا. ولمنعها من الانفجار بسبب الحرارة الشديدة المتولدة أثناء الطيران السريع عبر الغلاف الجوي، يتم تغليف كل صاروخ بمادة عازلة تحترق في طريقها إلى الأرض، مما يخلق المشهد المألوف لـ "وابل من كرات النار" في سماء الليل.