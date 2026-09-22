"حماس تحت الضغط".. تفاصيل جديدة عن تحذير من محاولة خطف في قطاع غزة

بعد ما يقارب ثلاث سنوات من القتال، صادق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الثلاثاء) على نشر قناة i24NEWS، والذي أفاد بوجود نية لدى تنظيم حماس لتنفيذ عملية اختطاف. يوسي يهوشع، المحلل العسكري لـi24NEWS العبرية، كشف هذا المساء عن تفاصيل جديدة بشأن التحذير الجديد القادم من قطاع غزة.

قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ i24NEWS إن حركة حماس تتعرض الآن لضغط كبير في ظل تصاعد سياسة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولذلك تحاول الحركة التوجه نحو تنفيذ عملية اختطاف من أجل وقف موجة الاغتيالات. وأضاف المصدر الأمني أنه في حال نفذت حماس هذا التهديد، فإن إسرائيل ستجد نفسها في قلب جولة أخرى من المواجهة في ذروة فترة الانتخابات.

بسبب التهديد، يوجّه الجيش الإسرائيلي القوات الموجودة على الخط الأصفر بالحفاظ على يقظة مشددة. في غضون ذلك، رصدت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن حماس بدأت ترسل أطفالاً باتجاههم. في بعض الحالات، طلبت القوات الإسرائيلية إذناً لفتح النار لإبعادهم، لكن تم رفض ذلك.

كما هو معلوم، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم في مراسم إحياء ذكرى قتلى حرب يوم الغفران، أنه في حال تحقق تهديد الخطف، "سيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها". وقال: "إذا تم خطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد - سيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بكل منازلها وأبراجها الإرهابية، إلى الجنوب مع مليون من سكانها - كما فعلنا في عملية مركبات جدعون 2 - وسيتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع رفح وبيت حانون و70% من مساحة غزة، حتى يتم إرجاعه".