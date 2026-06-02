قال مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن عدداً من دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج واليمن ولبنان والعراق، دفعت أثماناً باهظة نتيجة ما وصفه بـ"الطموحات الإقليمية الإيرانية"، مؤكداً أن الأمن والاستقرار والازدهار المشترك يجب أن يكون الأساس الحاكم للعلاقات بين دول المنطقة.

وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أي نفوذ أو دور إقليمي لا يمكن أن يُبنى على حساب سيادة الدول الأخرى أو أمنها واستقرارها، داعياً إلى تبني مقاربة جديدة تقوم على احترام الحدود الوطنية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى صياغة أسس أكثر توازناً للعلاقات الإقليمية، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ويحد من التوترات والصراعات التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

وتأتي تصريحات المسؤول الإماراتي في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وتزامناً مع تصاعد النقاشات الإقليمية حول أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، خصوصاً في مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وكان قرقاش قد شدد في مناسبات سابقة على أهمية بناء علاقات إقليمية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، مؤكداً أن استقرار المنطقة يتطلب التزام جميع الأطراف بمبادئ السيادة وعدم فرض الوقائع بالقوة أو التهديد بها.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الجدل الإقليمي حول مستقبل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز الاستقرار واحتواء الأزمات عبر الحوار والتعاون المشترك.