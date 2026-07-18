تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا متسارعًا، بعدما وسّعت القوات الأميركية نطاق عملياتها العسكرية لتشمل أهدافًا في محيط العاصمة الإيرانية طهران، في وقت كشفت فيه تقارير عن استعداد واشنطن لتعزيز وجودها اللوجستي في إسرائيل عبر إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود تحسبًا لتوسيع العمليات العسكرية.

ووفقًا لهيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية ، فإن الضربات الأميركية الأخيرة، التي استهدفت مواقع أكثر حساسية داخل إيران، قد تمثل نقطة تحول في الموقف الأميركي، بعدما كانت واشنطن حتى الآن تتحفظ على انخراط إسرائيل بشكل مباشر في المواجهة.

وأعلن الجيش الأميركي، مساء الجمعة، تنفيذ موجة جديدة من الغارات داخل إيران، في الليلة السابعة على التوالي من العمليات العسكرية، في إطار حملة متصاعدة تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية.

وقالت مصادر أمنية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان مشاورات مكثفة بشأن تطورات التصعيد، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية إضافية بعد أن رفع مستوى الضغوط على طهران خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن أحد أسباب إحباط الإدارة الأميركية يتمثل في غياب شريك واضح لاتخاذ القرار داخل إيران، معتبرًا أن القيادة الإيرانية تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات سريعة بشأن مسار الأزمة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع Axios بأن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بعزمها إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود لدعم أي توسع محتمل في العمليات العسكرية ضد إيران.

ومن المتوقع أن تصل بعض هذه الطائرات من قواعد أميركية في منطقة الخليج، فيما ستأتي أخرى من الولايات المتحدة وقواعد عسكرية في أوروبا، نظرًا للمسافات الطويلة التي تتطلبها العمليات الجوية فوق إيران. كما أقلعت بالفعل طائرتان من طراز KC-46 Pegasus من قاعدة العديد في قطر باتجاه إسرائيل.

وفي موازاة ذلك، تدرس واشنطن خيارات عسكرية تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية ومحطات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ ضربات إضافية ضد مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشآت تحت الأرض يعتقد أنها تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب.

ومن الجانب الإسرائيلي، تثير الاستعدادات العسكرية مخاوف بشأن انعكاساتها على حركة الطيران المدني، إذ يُتوقع أن يؤدي وصول العدد الكبير من طائرات التزود بالوقود إلى زيادة الضغط على مطار بن غوريون، ما قد يتسبب بإلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية خلال موسم السفر الصيفي.

ويأتي ذلك رغم تعهدات سابقة من وزارة المواصلات الإسرائيلية بالحد من عدد الطائرات العسكرية التي ستستخدم المطار، في محاولة للحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة قد تفرض واقعًا مختلفًا خلال الأيام المقبلة.